Des dizaines de milliers de personnes défilent à Bruxelles pour plus d'engagement en faveur du climat

L'estimation du nombre de participants à la Marche pour le climat, est de 25.000 selon la police, mais de plus de 50.000 selon les organisateurs.

Après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire, ONG, syndicats, mutualités, organisations de jeunesse et mouvements citoyens avaient lancé un nouvel appel à la mobilisation de masse dimanche à Bruxelles.

De très nombreuses personnes ont défilé dans les rues de Bruxelles, pour réclamer des objectifs concrets à atteindre en matière de réduction des gaz à effet de serre, pour lutter contre le réchauffement climatique. Beaucoup de jeunes et de personnes avec enfants étaient présents. Également, de nombreuses associations et organisations étaient représentées, ainsi que des partis politiques comme Ecolo, le PS et le PTB.

Les manifestants réclament que les autorités étatiques respectent leurs engagements . "Le message est simple: nous attendons des mesures ambitieuses, solidaires et cohérentes", a commenté le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel.

Le cortège a démarré peu après 14h00 de la gare du Nord. Le boulevard du Jardin Botanique puis la petite ceinture ont vite été noirs de monde dès la mise en mouvement de tous les manifestants présents. La foule s'est étirée sur toute la petite ceinture pour rejoindre le parc du Cinquantenaire sur les coups de 16h00.