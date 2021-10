La 35e édition des 10 Miles d’Anvers a attiré quelque 31.000 participants

La très attendue course des 10 Miles s’est tenue ce dimanche à Anvers. Cette 35é édition, initialement prévue en avril, avait dû être reportée en raison de la crise du covid. La dernière course qui s’était tenue dans la métropole date d’avril 2019. Après deux ans et demi d’attente, les 31.000 participants ont donc pu s’en donner à cœur joie.