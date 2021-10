Quelque 250 personnes manifestent contre l’ouverture d’une nouvelle mosquée à Courtrai

Le parti flamand d’extrême droite Vlaams Belang, mené par Wouter Vermeersch, s'est opposé dès le départ à la construction du lieu de culte.

Outre les arguments politiques en tant que parti anti-islam, les opposants ont également des doutes sur le financement et les problèmes de mobilité que l'arrivée de la mosquée entraînera. "Ce sera une méga mosquée de 5.200 mètres carrés, soit la plus grande mosquée de Flandre, et ce sera un fléau pour le quartier ", a commenté Wouter Vermeersch.