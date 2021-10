Dès ce lundi, les écoles flamandes peuvent faire passer un test de langue aux élèves de 3e maternelle

Après le test, les enfants d'âge préscolaire sont évalués à l'aide d'un code de couleurs. Les tout-petits qui obtiendront un code vert ont des compétences linguistiques suffisantes pour leur âge. Les enfants ayant une évaluation orange ou rouge recevront des conseils supplémentaires. L'institutrice maternelle Ann De Craene, de Gand, explique : "L'orange signifie que l'on prêtera plus attention au retard linguistique et le rouge signifie que l'enfant peut recevoir par exemple une immersion linguistique, individuellement ou en groupe."

Ce dépistage n'est pas un test d'entrée en première année primaire. Les élèves recevront ou non un soutien supplémentaire en fonction du résultat. C'est le conseil de classe qui décidera à la fin de la maternelle - sur la base de nombreuses informations - si un enfant peut passer en première année primaire ou non.

Bien sûr, cela signifie aussi beaucoup un travail supplémentaire pour les enseignants afin de donner plus d'opportunités aux tout-petits. "Cela prendra effectivement du temps", déclare De Craene, enseignant en maternelle, "mais c'est aussi un investissement pour plus tard". Sur la base des résultats, nous pourrons mettre en place des programmes linguistiques ciblés pour ces enfants, qui auront ainsi davantage de possibilités."

Lore Schreurs, directrice de l'école primaire FLX de Leopoldsburg (Limbourg), s’attend à des résultats mitigés. "Le test n'est pas si difficile", affirme la directrice, qui l'a déjà essayé elle-même. "Avec des élèves qui parle le néerlandais à la maison, les résultats ne seront pas trop mauvais. Nous avons également un certain nombre d'élèves qui parlent une autre langue à la maison et ne parlent que le néerlandais à l'école. Nous nous attendons à des résultats un peu moins bons, et nous allons mettre en place des actions pour stimuler encore plus ces enfants.