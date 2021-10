La Flandre souhaite une intervention de l'Europe en faveur du secteur porcin

Le prix que reçoit actuellement un éleveur porcin belge lambda pour sa viande est "parmi les plus bas d'Europe", selon la ministre flamande. Un éleveur moyen perd de l'argent.

La ministre parle d'environ 1 euro reçu par kilo d'un porc mené à l'abattoir, alors que les coûts de production sont plus élevés d'environ 30 eurocents.

Le problème reste l'exportation, toujours perturbée par la peste porcine africaine malgré le fait que la Belgique a été reconnue indemne de PPA fin 2020 (et que la PPA apparue en province du Luxembourg en 2018 n'a atteint aucun porc domestique). Les perturbations logistiques liées à la pandémie et la hausse des prix de l'alimentation pour bétail s'y sont ajoutées.



La ministre Hilde Crevits souhaite le feu vert de l'Europe pour des "mesures exceptionnelles", et plaide aussi pour une restriction volontaire de la production.

La production wallonne de porc ne représente que 4% de la production belge, et est caractérisée par des exploitations beaucoup plus petites, familiales et diversifiées qu'en Flandre. Sous le cadre assoupli des aides d'État introduit au niveau européen pour gérer la crise liée au coronavirus, la Commission européenne a déjà donné son feu vert à des aides wallonnes directes (subsides) aux producteurs wallons (avec truies reproductrices), un régime qui vaut pour le moment jusqu'en fin d'année.

Sous la PAC (Politique agricole commune), l'élevage porcin est couvert par l'organisation commune des marchés agricoles, qui prévoit l'éventuelle activation de mesures exceptionnelles comme une limitation volontaire des volumes de production.