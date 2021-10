Après une longue nuit de négociation, le gouvernement s’accorde sur le budget

Le gouvernement fédéral a procédé, pour son budget 2022, à un effort combiné de 2,4 milliards d'euros, soit 0,5% du PIB, a indiqué mardi le Premier ministre Alexander De Croo en conférence de presse. "Nous avons proposé un paquet de mesures très large", a déclaré le Premier ministre. Selon lui, plus de 100 décisions différentes ont été prises.

Cet effort combiné se répartit comme suit : 2 milliards d'effort net (0,4% du PIB), et 408 millions d'euros de politique nouvelle (408 millions d'euros). Cette politique dit permettre une amélioration du solde total de quelque 10 milliards d'euros.

"On a décidé de faire un effort considérable, de 2,4 milliards, soit davantage que ce que demande l'Europe", a indiqué le Premier ministre. "On est dans un moment où il faut combiner les deux (effort et investissement)."

L'accord contient quatre éléments : poursuivre la relance budgétaire, avec un équilibre entre relance économique et relance budgétaire, la réformes socio-économiques dans les domaines du marché du travail, de la sécurité sociale et de la fiscalité, un plan de modernisation et d'investissement et les mesures liées à la hausse des prix de l'énergie.