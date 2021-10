Réforme du marché du travail, investissements et lutte contre l’augmentation des prix de l’énergie

Le gouvernement fédéral a ainsi procédé, pour son budget 2022, à un effort combiné de 2,4 milliards d'euros, soit 0,5% du PIB. Cet effort se répartit comme suit : 2 milliards d'effort net (0,4% du PIB) et 408 millions d'euros de politique nouvelle. Cette politique doit permettre une amélioration du solde total de quelque 10 milliards d'euros.

"Lorsqu'un effort supplémentaire est possible, nous le faisons", a commenté la secrétaire d'État au Budget Eva De Bleeker (Open VLD).

"A l'effort fixe de 0,2% fixé dans l'accord de gouvernement, nous ajoutons pour 2022 un effort supplémentaire de 0,3% du PIB, dont 0,1% en nouvelle politique. C'est plus que le scénario de base du programme de stabilité introduit." Le solde nominal sera de -3,1% en 2022, contre -5,4% en 2021.

L'amélioration du solde se traduira notamment via l'effet-retour de taxes comme celle sur les comptes-titres (430 millions), le plan contre la fraude fiscale et sociale (400 millions), des économies linéaires dans les services fédéraux, notamment via la digitalisation (300 millions) ou encore une augmentation de la TVA et des accises sur le tabac (308 millions).