Covid Safe Ticket obligatoire pour les visiteurs de maisons de repos bruxelloises

Dès ce vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire pour les visiteurs âgés de 12 ans et plus des maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) bruxelloises, rappelait ce mercredi Iriscare, l'organisme bruxellois de protection sociale. Le contrôle de ces pass sanitaires devra être pris en charge par l'établissement. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 50 à 500 euros.