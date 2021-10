De nouvelles images révèlent que la meute limbourgeoise compte dix loups

Au moins dix loups vivent actuellement dans le Limbourg: six louveteaux, deux loups âgés de deux ans et deux adultes. C’est ce qu’ont indiqué mardi les bourgmestres des communes concernées (Oudsbergen, Peer, Pelt et Hechtel-Eksel), la ministre flamande de l’Environnement Zuhal Demir et l'Agence flamande Nature et Forêts. Le décompte a été effectué à l'aide d’images captées par l’Agence et l’Institut de recherche sur la forêt et la nature (INBO). Lors de leur concertation, ces différentes instances ont décidé de lancer une campagne pour convaincre les éleveurs de bétail de placer des clôtures qui ne laissent pas passer les loups.