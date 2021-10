Le procès du producteur flamand Bart De Pauw a débuté à Malines

"Mes clientes étaient toutes âgées d'une petite vingtaine d'années, voulaient orienter leur carrière dans le monde des médias et ont été abordées d'une manière inappropriée - malsaine, de leur point de vue - par leur patron, qui était aussi leur idole", a déclaré l'avocate Christine Mussche (photo, à dr.) à son arrivée au tribunal. "Nous allons enfin pouvoir prendre la parole et tenterons de le faire aussi sereinement que possible."

Une sérénité qu'il sera cependant difficile de conserver en abordant le contenu de l'affaire, prévient Me Mussche, qui défend les intérêts de quatre actrices, deux costumières et trois stagiaires. "Nous allons devoir exposer des faits relevant de la vie privée des parties." Pour l'avocate, le procès aurait pu être évité si Bart De Pauw avait "simplement reconnu son comportement fautif, potentiellement punissable", "convenu que ceci n'aurait pas dû se passer" et "garanti que ces faits ne se reproduiraient plus à l'avenir".

De son côté, De Pauw a estimé ce mercredi matin que ce procès, "attendu depuis quatre ans et bien préparé", serait certainement "brutal". "C'est une bonne chose qu'il puisse enfin commencer. Je serai content quand ce sera derrière moi", a souligné le quinquagénaire.