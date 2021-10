Ostende demande le report de travaux ferroviaires pour épargner le tourisme à la Toussaint

Infrabel prévoit prochainement des travaux au niveau des caténaires et d'un certain nombre de passages à niveau entre Ostende et Bruges, en Flandre occidentale. Par conséquent, le trafic ferroviaire sera interrompu entre ces deux villes durant les vacances de Toussaint. Pour pallier les inconvénients, la SNCB fournira toutefois des bus de remplacement. La solution ne satisfait néanmoins pas la ville d'Ostende.

"Le timing de ces travaux est malheureux. S'il n'y a pas de liaison ferroviaire fluide et directe avec la gare d'Ostende, beaucoup de visiteurs potentiels vont ignorer Ostende pendant les vacances d'automne", craint le bourgmestre Bart Tommelein (photo). La ville a donc envoyé une lettre officielle à Infrabel, pressant le gestionnaire d'organiser les travaux à un autre moment et de tenir compte des préoccupations des habitants et des commerçants ostendais.