Première plaque "pro Patria" sur la tombe d'un Belge mort à la guerre de Corée

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, s'est adressée aux douze vétérans présents - sur un total de quelque 3.500 au total à l'époque - en les remerciant pour "tout ce qu'ils ont fait en Corée". "Aujourd'hui, je suis ici en tant que ministre de la Défense pour vous témoigner ma reconnaissance et celle du pays tout entier", a-t-elle déclaré. Ludivine Dedonder a souligné que le bataillon belge et le détachement luxembourgeois des forces des Nations Unies en Corée "est cité pour l'accomplissement exceptionnel de ses missions et pour son héroïsme remarquable dans son action contre l'ennemi sur l'Imjin en Corée, pendant la période du 20 au 26 avril 1951".

Le bataillon belge et le détachement luxembourgeois, l'une des plus petites unités des Nations Unies en Corée, a infligé à l'ennemi des pertes trente fois supérieures aux siennes par ses actions agressives et courageuses contre les communistes chinois. Durant cette période, des forces ennemies considérables, appuyées par le feu des mitrailleuses, des mortiers et de l'artillerie, menèrent des assauts furieux et répétés contre les positions tenues par le bataillon, mais les Belges et le détachement luxembourgeois repoussèrent vaillamment et continuellement ces attaques fanatiques en infligeant des pertes considérables aux troupes ennemies, a ajouté la ministre de la Défense.

En un peu plus de deux ans de combats (du 6 mars 1951 à l'armistice du 27 juillet 1953), 106 Belges et deux Luxembourgeois sont décédés, et 478 ont été blessés durant le seul conflit armé de la Guerre froide, selon les chiffres officiels. Des cérémonies similaires ont eu lieu au même moment dans un certain nombre d'autres communes belges - notamment à Hasselt (photos). Dans les semaines et les mois à venir, d'autres cérémonies seront également organisées localement.