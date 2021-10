Une prime de 10.000 euros pour les jeunes qui achètent un logement à Nieuport

Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances met en garde. "Nous comprenons évidemment le but de cette initiative à Nieuport", indique Els Keytsman (photo). "On veut amener davantage de diversité dans la commune et améliorer l’accessibilité des logements. Mais la limite d’âge de 35 ans est arbitraire et peut avoir un effet discriminatoire".

Keytsman veut étudier avec les autorités communales de Nieuport comment atteindre d’une autre façon l’intention de diversification. "Si la commune balnéaire veut devenir plus diversifiée, elle peut par exemple passer non seulement par l’achat de logements mais aussi par les locations".

Unia estime aussi que pour attirer davantage de jeunes habitants, il faut reconsidérer l’offre en écoles, en activités de loisirs et sportives, ainsi que l’offre à l’attention des jeunes familles.