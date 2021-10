"La presse cherchait un Weinstein flamand, mais Bart de Pauw n’a commis aucun délit", selon ses avocats

Les victimes que M. De Pauw aurait harcelées en leur envoyant des messages inappropriés espèrent que le producteur flamand de télévision reconnaisse son erreur. "Il aimerait bien, et il le fait", a déclaré Me Maes. "Il y a certainement et définitivement un sentiment de culpabilité. (...) La question est maintenant de savoir s'il s'agissait de harcèlement ou de nuisance électronique. Telle est la question, et non pas de savoir si c'était une erreur. C'est un autre débat."

L'avocat a ensuite défendu le fait que les déclarations des victimes n'étaient ni valables ni fiables. Selon lui, un professeur qui fait autorité sur la validité des déclarations dans les affaires morales a parcouru le dossier et fait un rapport un an plus tard. "Dans son enquête, le professeur a essayé de prouver le contraire de la proposition que nous avons supposée (que les déclarations des victimes n'étaient pas fiables, NDLR), il a tout vérifié pour cela sur la base de l'enquête, des déclarations et des conversations enregistrées. Il n'a pas été en mesure de prouver son point de vue", a avancé John Maes. "Ce qu'il a démontré, c'est l'invalidité des déclarations, c'est-à-dire la certitude qu'elles ne correspondent pas à la réalité. En outre, il semble que la fiabilité soit également mise en doute car plusieurs actrices ont fait des déclarations contradictoires."