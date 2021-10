Le ministre flamand de l’Enseignement s’oppose à la grève scolaire pour le climat

Dimanche, lors de la grande Marche pour le Climat à Bruxelles, l'activiste Anuna De Wever a annoncé la tenue de nouvelles grèves scolaires. Une première action est prévue le 22 octobre.

Face à l’annonce, le ministre flamand de l’Enseignement n’a pas caché son mécontentement. "On a déjà perdu suffisamment d'heures de cours pendant la crise corona. Une des leçons de cette crise est que cette réduction des temps d'apprentissage se fait aux dépens des élèves les plus vulnérables. Une grève scolaire est toujours une mauvaise réponse, même lorsque c'est pour une cause honorable", a-t-il réagi.