Les chiffres de Kind & Gezin montrent une progression du français en Flandre

C'est dans le Brabant flamand que la langue française est la plus utilisée. Les chiffres montrent que 24,4% des nouveau-nés y sont élevés en français. Dans les six communes à facilités linguistiques, le français dépasse les 50%: Linkebeek (78,6%), Drogenbos (76,6%), Wezembeek-Oppem (72,7%), Crainhem (69,9%), Rhode-Saint-Genèse (65%) et Wemmel (59,1%).

Dans dix communes de cette province, le français arrive en première position, bien que ces communes soient dépourvues de facilités et que la seule langue officielle soit le néerlandais: Leeuw-Saint-Pierre (59,1%), Beersel (48,7%), Dilbeek (48,6%), Zaventem (47%), Machelen (43,9%), Overijse (43,9%), Tervuren (39,4%), Asse (38%), Vilvorde (37,7%) et Grimbergen (37,2%).

Dans trois communes, plus de 30% des nouveau-nés sont francophones: Hoeilaart (38,6%), Meise (33,3%) et Liedekerke (32%).

Les chiffres de "Kind & Gezin" montrent par ailleurs que l'an passé, 30% des mères s'adressaient à leur enfant dans une autre langue que le néerlandais.