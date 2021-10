Une femme condamnée pour diffusion de mèmes et vidéos racistes et antisémites : une première en Belgique

Le tribunal de première instance d'Anvers (Turnhout) a condamné une femme à une peine de prison de 6 mois avec sursis pendant une période de 3 ans et à une amende de 320 euros pour avoir diffusé des vidéos et des mèmes racistes et antisémites sur les réseaux sociaux. Selon le Centre interfédéral pour l'égalité des chances (Unia) qui s'était porté partie civile, il s'agit de la première condamnation en Belgique pour la diffusion de mèmes, des images ou vidéos détournées à des fins a priori humoristiques.