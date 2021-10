La capacité de production de l'éolien en mer du Nord sera triplée

Le Conseil des ministres a donné ce vendredi son feu vert à un triplement de la capacité de production d'énergie éolienne en mer du Nord d’ici 2030. Aux éoliennes plus grandes et plus puissantes viendra s’ajouter une île d’énergie en Mer du nord. La Belgique souhaite devenir ainsi l’un des leaders en production d’énergie éolienne.