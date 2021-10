Près de 1.300 personnes réclament plus de sécurité à Bruxelles, à la suite d’une série de viols

Le cortège a démarré à 20h du rond-point du Cimetière d'Ixelles et a descendu la chaussée de Boondael, en direction de la place Fernand Cocq, aux cris notamment de "Mon corps, mon choix et ferme ta gueule", "Tout le monde déteste la police", "Nous sommes fortes, nous sommes fières, les féministes radicales et en colère", "Violeur, à toi d'avoir peur", avant d'arriver devant l'hôtel de Ville d'Ixelles, sur la place Fernand Cocq, où les manifestantes ont continué à entonner leurs refrains.

En cause, les soupçons qui pèsent sur un barman des deux cafés estudiantins Waff et El Café. L’homme aurait drogué des jeunes femmes en versant une substance dans leur boisson et aurait ensuite abusé d’elles. Ces derniers jours, des appels au boycott des deux cafés circulent.

Le parquet de Bruxelles a lancé une enquête et confirme que plusieurs femmes ont déposé plainte au cours des derniers mois. Il s’agira de voir s’il y a un lien entre les divers dossiers et s’il s’agit d’un seul coupable, ou de plusieurs.