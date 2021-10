"Santé" : après 6 ans de silence, Stromae sort un nouveau single, fidèle à lui-même

Le dernier album de Stromae, "Racine carrée" (2013, après "Cheese" en 2010), avait fait basculer le Belge dans une autre dimension. Pour le meilleur et le pire. Ce succès public et critique l'avait entraîné dans deux années de tournées folles dans le monde qui l'avaient épuisé physiquement et mentalement. "Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien accordé à France 2.

Son grand retour sur scène avait été annoncé il y a une semaine. L'interprète de "Alors on danse", "Papaoutai" ou "Formidable" a d'abord été officialisé à Rock en Seine, festival en région parisienne, le 28 août 2022. Mais avant cela, il remontera sur scène au festival Werchter Boutique (Brabant flamand) le dimanche 19 juin, puis aux Ardentes à Liège, le dimanche 10 juillet 2022.