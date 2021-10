A Gand, des riverains chassent le stress de la crise sanitaire avec des oreillers

Une bataille de coussins durait quelques minutes tout au plus. "Je suis ravie d’avoir pu me défaire du stress de la crise sanitaire", expliquait une habitante du quartier. Elle avait apporté son propre coussin. "C’est mon oreiller, mais si je le déchire ce n’est pas bien grave, parce que j’en ai encore d’autres à la maison. Et après la bataille d’oreillers, je participerai à des workshops du club de boxe. La bataille aura donc été un bon échauffement".