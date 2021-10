Octobre 1978, la fin du Pacte d’Egmont controversé

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. En français quand ils parlent d’une situation en Flandre, et en néerlandais quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ.

Pour le 57e épisode de leur podcast, Ivan De Vadder évoque en français la fin du Pacte d’Egmont, il y a 43 ans, lorsque le Premier ministre Leo Tindemans donna sa démission. Ce Pacte controversé - mais qui influence encore aujourd’hui la politique belge - proposait une réforme de l’Etat belge très ambitieuse, que six réformes successives de l’Etat n’ont depuis lors pas encore totalement égalée.