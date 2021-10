Neuville remporte son deuxième succès de la saison après le Rallye d’Ypres

Deuxième de la spéciale nocturne disputée avant l'aube, Thierry Neuville a craint les crevaisons. "On a fait une spéciale propre, mais il y avait beaucoup de coupes dans les virages et j'avais peur de crever", a confié le pilote germanophone qui grappillait même encore quelques dixièmes (0.7) sur Evans. C'est l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) qui avait signé le temps scratch. Sordo continuait sur sa lancée dans l'ES15, toujours devant Neuville qui creusait encore l'écart au classement général "l'objectif était de garder la voiture au milieu de la route et les sensations sont bonnes", se réjouissait-il.

A l'issue de l'ES 16, Thierry Neuville tenait toujours le bon bout. "Tout va bien pour nous et nous n'aurons pas à attaquer dans la Power Stage parce que cela ne change rien pour nous au championnat", a expliqué Neuville qui s'est fait une grosse frayeur malgré tout avec des problèmes de démarreur pour rejoindre cette dernière spéciale. Son copilote a dû pousser la voiture et des flammes sont même apparues à l'arrière. Plus de peur que de mal pour Thierry Neuville qui gérait son avantage de 20 secondes dans cette Power Stage, pour aller écouter la Brabançonne.