Vooruit et MR restent divisés sur la déductibilité fiscale des résidences secondaires

Conner Rousseau (photo, en bas à dr.) n'est pas du tout d'accord avec cette analyse. "Si vous devez négocier pendant très longtemps pour trouver un gouvernement et que vous voulez vous attaquer ensemble à la crise liée à la pandémie, à la crise climatique et à d'autres choses, vous devez parfois inclure des personnalités et des partis qui ont certaines exigences particulières", a-t-il déclaré.

"Nous devons aider les gens à acquérir un premier logement, mais si vous pouvez acheter un deuxième, troisième ou quatrième logement... Tant mieux pour vous, je le souhaite à tout le monde, mais le gouvernement devrait-il encore aider ces gens-là à une époque où tant de personnes seules et de familles n'arrivent pas à joindre les deux bouts et ne peuvent acheter leur propre maison? Nous pensons que ce n'est pas juste et nous continuerons à nous battre pour que cela disparaisse", a souligné Conner Rousseau.