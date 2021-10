Le chantier de la liaison Oosterweel atteint sa vitesse de croisière à Anvers

Entre-temps, les travaux sur la rive gauche et à Zwijndrecht avancent bien. À tel point qu'ils seront achevés six mois plus tôt que prévu : au second semestre 2024 au lieu du printemps 2025. C'est remarquable, car les travaux sur l'infrastructure autoroutière ont commencé en 2018 et les projets dits de qualité de vie, tels que des pistes cyclables supplémentaires, des murs antibruit et des accotements surélevés, n'ont débuté qu'un an plus tard.

Grâce au confinement et à un planning entièrement revu, il a été possible de réaliser différentes parties en même temps, ce qui a permis de gagner beaucoup de temps. À la fin de ce mois, le revêtement renouvelé de la E17 dans les deux sens sera prêt et une deuxième série de murs antibruit sera placée le long de l'autoroute. En septembre, le nouvel échangeur à Waaslandhaven-Oost a été terminé.