Le patron d’un café bruxellois poignardé par un client qui refusait de présenter son Covid Safe Ticket

Interrogée par la rédaction de VRT NWS, la porte-parole du parquet de Bruxelles, Sarah Durant, a donné plus de détails sur l’incident.

"Une altercation a eu lieu dans un café de la rue des poissonniers entre un cafetier et un client qui ne voulait pas montrer son Covid Safe Ticket. Ce pass est obligatoire en Région bruxelloise depuis le 15 octobre, entre autres dans le secteur de l'horeca. Le client a sorti un couteau et a poignardé le gérant. La victime a été emmenée à l'hôpital, mais sa vie n'était pas en danger. Il a été autorisé à rentrer chez lui après avoir été soigné", explique-t-elle

"La police a pu arrêter le suspect", poursuit la porte-parole. "L’homme a été déféré devant le parquet et a reçu une citation directe. Il devra comparaître devant le tribunal correctionnel francophone le 29 octobre, et il devra répondre de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail, et de port d’arme par destination."