1.500 enseignants détachés pourraient-ils aider à résorber la pénurie dans les écoles flamandes ?

Le ministre flamand de l’Enseignement Ben Weyts veut réévaluer le système de détachement d’enseignants, indique le quotidien Het Laatste Nieuws, alors que le manque d’enseignants devient de plus en plus criant dans les écoles néerlandophones du pays et que le nombre d'étudiants qui suivent une formation d’enseignant dans les écoles supérieures continue à diminuer en Flandre. Près de 1.500 membres du personnel enseignant ont en effet été détachés l’an dernier, ce qui signifie qu’ils travaillent pour d’autres organisations mais sont encore toujours payés comme enseignants par le gouvernement flamand. Weyts veut voir si une partie de ces enseignants pourraient être rappelés pour donner cours dans les écoles.