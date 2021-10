Accord préliminaire chez Lidl : les magasins devraient rouvrir ce mardi

La réunion de concertation sociale entamée lundi matin entre la direction de l'enseigne Lidl et les syndicats a abouti à un accord préliminaire sur la nouvelle convention collective et l'organisation du travail peu avant 02h00 du matin mardi, confirment les parties prenantes. Les magasins fermés en raison des actions de grève devraient rouvrir mardi à 14h00 au plus tard.