Boortmeerbeek : un motard flashé à 165 km/h sur une route limitée à 70 km/h

Le samedi 16 octobre, l'équipe de circulation de la zone de police Boortmeerbeek-Haacht-Keerbergen a effectué des contrôles d'alcoolémie et de vitesse sur la Leuvensesteenweg (N26) à Boortmeerbeek. Sur les 59 conducteurs qui ont dû se soumettre à un alcootest, aucun n'était positif. La vitesse de plus de 8000 véhicules a également été contrôlée. Une vingtaine de conducteurs dépassaient les 70 km/h autorisés.



"Nous avons été très surpris lorsqu'un motard est soudain passé à 164 kilomètres l’heure", déclare le porte-parole de la police locale, Paul Belmans. "Une équipe s'est immédiatement lancée à sa poursuite et a pu l’arrêter. C'était un homme de 34 ans domicilié à Herent. Il n'était pas sous l'influence de l'alcool ni de drogues."

"Après avoir contacté le parquet, son permis de conduire lui a été immédiatement été retiré pour une quinzaine de jours. Mais ce n'est pas tout", ajoute Paul Belmans. "Le motocycliste devra payer une lourde amende et je pense que le juge lui imposera une période supplémentaire d'interdiction de conduire".