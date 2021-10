La Flandre investira 106 millions d'euros dans cinq projets liés à l'hydrogène

Ces projets comprennent la construction d'usines à hydrogène pour produire de l'hydrogène durable, l'utilisation de l'hydrogène pour fabriquer de l'acier durable ou pour reconvertir le CO2 en carburants durables, indiquait Hilde Crevits lors d'une conférence de presse au centre de recherche IMEC de Louvain.

Ces cinq projets sont estampillés IPCEI ("Important Projects of Common European Interest" ou Projets importants d'Intérêt européen commun), un programme par lequel l'Union européenne souhaite encourager les États membres à unir leurs forces et leurs moyens financiers. Lorsqu'un projet est approuvé par l'Union, il peut compter sur un soutien de l'État plus important. Il ne s'agit donc pas d'argent européen, mais d'un soutien supplémentaire des États membres concernés.