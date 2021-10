La VRT diffuse désormais des infos sur les conditions de trafic pour les cyclistes

En raison des nombreux embouteillages et de l'arrivée des vélos électriques, de plus en plus de personnes se rendent à vélo au travail ou à une autre destination. Le gouvernement flamand construit également de plus en plus de nouvelles pistes cyclables et voie rapide pour cyclistes, de sorte que l’on peut parfois arriver à destination plus rapidement en vélo qu'en voiture.

C'est la raison pour laquelle les cyclistes méritent l'attention des bulletins info trafic de la VRT, car sur ces itinéraires cyclables, tout comme sur les autoroutes, il y a parfois des problèmes à signaler. Un ascenseur à vélo défectueux sur l'Escaut à Anvers, une voie rapide interrompue en raison de travaux de construction, un arbre tombé après une tempête d'automne ou une piste cyclable super glissante où les services d’épandage ne sont pas encore passés un matin d'hiver.

Désormais, les réseaux radiophoniques de la VRT donneront l'alerte à ce sujet.

Ce sont les cyclistes eux-mêmes qui signalent les problèmes sur leur chemin. À cette fin, la VRT collabore avec le Fietsersbond et l'entreprise technologique HYPE.

Dès ce mardi, vous pouvez télécharger l'application du Fietserbond sur Google Play et l'App Store. Si vous êtes à vélo et que vous voyez un obstacle ou une situation dangereuse, arrêtez-vous et envoyez votre message. Qui sait, cela passera peut-être à la radio, mais dans tous les cas, tous les messages dans l'application seront aussi visibles par les autres cyclistes.