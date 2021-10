27 personnes interpellées dans le cadre d'un vaste trafic de drogue, suites à l’opération SkyECC 

L'enquête dans ce dossier a été entamée il y a trois ans par la division "stupéfiants" de la PJF de Liège, sous la direction d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Liège, division de Verviers. Le dossier a ensuite été transmis au parquet fédéral. Elle met au jour les activités d'une organisation criminelle implantée en région liégeoise, mais active dans le Limbourg, en Flandre orientale et à l'étranger, notamment aux Pays-Bas et en Espagne. Elle a permis de déterminer que plus de 15 tonnes de cocaïne auraient transité par la Belgique grâce à cette organisation.

"Différentes saisies, chacune de plusieurs centaines voire de milliers de kilos de cocaïne, entrés en Europe via les ports d'Anvers et de Rotterdam, semblent être attachées à ce dossier", a indiqué le parquet fédéral. "Les contours de la structure criminelle identifiée ont pu être précisés grâce, entre autres, à l'exploitation des données SkyECC [réseau téléphonique crypté utilisé par des trafiquants de drogue] des suspects. Plusieurs laboratoires de traitement de la cocaïne et des lieux de conditionnement et de stockage de la drogue ont été localisés. Des dépôts de déchets chimiques ont aussi été découverts à travers la province de Liège. La présence de suspects colombiens travaillant dans les différentes implantations a été confirmée", a poursuivi le parquet fédéral.

"Un réseau de distribution et de vente de la drogue a aussi été mis au jour. Plusieurs suspects seraient également impliqués dans la production et la vente de cannabis", a-t-il précisé.