Des tombes anthropomorphes d’environ 1 000 ans découvertes à Bruges

Depuis fin mai, des fouilles menées par 10 archéologues de BAAC Vlaanderen et Raakvlak sont effectuées à la Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid, une ruelle située dans le centre de Bruges. Ces fouilles sont effectuées à cet endroit avant la construction d'une station de pompage souterraine, qui permettra d'améliorer la qualité de l'eau de la rivière Reien.

Les archéologues ont déjà fait des découvertes importantes, comme une tombe peinte du Moyen Âge en septembre. Et à présent sept tombes anthropomorphes ont été découvertes. Ces tombes sont plus larges aux épaules et plus étroites aux pieds, et il y a une niche pour la tête. Ces tombes ont été principalement utilisées aux 10e et 11e siècles, mais parfois aussi à partir de la fin du 8e siècle. La forme a évolué au cours des siècles, passant d'un trapèze à un rectangle.