Les habitants d’Oudsbergen doivent limiter leurs contacts et sont invités à porter le masque

"Dans l'intérêt de tous les citoyens d'Oudsbergen, nous devons de toute urgence ralentir cette augmentation. Nous pouvons le faire en limitant autant que possible nos contacts sociaux jusqu'au 29 octobre. En mettant la vie sociale entre parenthèses pendant une courte période, nous pouvons stopper cette progression. Nous lançons donc quelques recommandations telles que le port du masque et le fait de s’abstenir de tout contact social inutile. À cela s'ajoutent les mesures habituelles, comme le maintien d’une distance sociale d'un mètre et demi, se laver les mains et rester à la maison en cas de symptômes. En tant qu'autorité locale, nous annulons toutes nos propres activités jusqu'au 29 octobre. Dans les services communaux, nous demandons à nouveau aux visiteurs de porter un masque", indique le bourgmestre Marco Goossens.

Les employés communaux ont été invités à télétravailler à nouveau autant que possible. Le week-end dernier, 60 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Dans deux écoles, 11 classes au total ont été mises en quarantaine. En raison de plusieurs contaminations à l'école primaire de Klim-Op, toutes les classes feront une pause cette semaine, dans l'attente de résultats de tests supplémentaires.

L'école informera les parents et les élèves. En raison de la hausse des contaminations, certains clubs et associations d'Oudsbergen ont décidé de leur propre initiative ne pas organiser d'activités cette semaine. Ainsi le club de football KSK Meeuwen annule également toutes les séances d'entraînement jusqu'à vendredi.