Un supporter de Manchester City agressé à Drongen, cinq personnes interpellées

Les faits se sont déroulés mardi vers 22h40 sur un parking (photo) situé le long de l’autoroute E40. Le match - au cours duquel les Anglais de Manchester City se sont imposés face au Club Brugeois sur le score de 1-5 - avait débuté à 18h45 au stade Jan Breydel à Gand. Selon les premiers éléments de l'enquête, le sexagénaire originaire de Ninove s'est fait dérober son écharpe de Manchester alors qu'il se trouvait au magasin de la station-service. Lorsqu'il a voulu la récupérer à l'extérieur, une bagarre impliquant plusieurs suspects a éclaté.

Selon le fils de la victime, son père aurait reçu un coup à l’arrière de la tête et perdu connaissance. "Les suspects ont ri lorsque mon père était étendu par terre, et sont ensuite partis. Mais heureusement, il y avait aussi des supporters de Bruges humains qui ont vu l’incident et qui ont témoigné à l’arrivée de la police". Les secours sont arrivés sur place et ont transporté l'homme à l'hôpital. Les cinq supporters brugeois ont été interpellés dans la nuit à la demande du parquet.