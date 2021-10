58 turbines de 191 mètres de haut : le plus grand parc éolien belge en mer enfin inauguré

Ce parc, le plus grand dans la partie belge de la mer du Nord et qui résulte de la fusion des anciens projets Seastar et Mermaid, compte 58 turbines d'une capacité cumulée de 487 MW. L'énergie produite correspond à la consommation de quelque 485.000 ménages belges.

Le Premier ministre a rappelé que la Belgique occupe la deuxième place, par habitant, en matière de production d'énergie éolienne offshore. Mais le gouvernement fédéral ne compte pas s'arrêter là et a récemment décidé de tripler la capacité de production d'énergie éolienne en mer du Nord.

Pour ce faire, la capacité de la zone Princesse Élisabeth, pas encore opérationnelle, passera des 2 Gigawatts initialement prévus dans le cadre du projet à 3,5 GW. Ces 3,5 GW s'ajouteront aux 2,26 GW de puissance déjà installées. "Notre ambition est de fournir de l'énergie verte à toutes les familles dans notre pays", a déclaré Alexander De Croo.