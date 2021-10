La Flandre aussi passe au rouge sur la carte Covid européenne

Chaque jeudi, l'ECDC publie une nouvelle carte européenne du Covid avec des codes couleurs basés sur les contaminations et le nombre de tests positifs des 14 derniers jours. La carte compte quatre couleurs: vert, orange, rouge et rouge foncé.

Un pays ou une région devient rouge dans deux cas: lorsque le taux d'infection pour 100.000 habitants fluctue entre 75 et 200 pendant une période de quatorze jours avec un taux de positivité (pourcentage de tests positifs sur le nombre total de tests) supérieur à 4%, ou lorsque le taux d'infection est supérieur 200, quel que soit le taux de positivité.

Le rouge s'impose donc en Belgique tout comme d'autres pays comme le Luxembourg, l'Irlande, la Finlande et la majorité de l'Allemagne. En France métropolitaine, le vert et l'orange se partagent le territoire tandis qu'aux Pays-Bas, plusieurs provinces sont soit en orange soit en rouge. Plusieurs pays sont en rouge foncé comme la Roumanie, la Slovénie, les pays Baltes et plusieurs zones de Bulgarie et Grèce.