Le plus grand centre de distribution de chocolat au monde inauguré à Lokeren

L'entrepôt a par ailleurs obtenu la certification BREEAM, une première dans le Benelux, pour l'attention portée à la durabilité et au bien-être du personnel, se félicite l'enseigne. Elle produira autant que possible sa propre énergie, avec des panneaux solaires et en récupérant la chaleur. "La chaleur produite par les ascenseurs quand ils freinent en descendant sera ainsi récupérée", expliquait le porte-parole Korneel Warlop à Radio 2.

La technologie servira aussi au bien-être des "riverains" de l’entrepôt. "L’intensité de l’éclairage extérieur peut être adaptée, pour ne pas effrayer les éventuelles chauves-souris qui volent autour du bâtiment".

"The Chocolate Box est un tournant illustrant bien notre stratégie de croissance, et notre ambition de servir nos clients de façon efficace et durable", s'enthousiasmait le CEO du groupe, Peter Boone.