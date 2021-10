Les traceurs de contacts déconcertés : "Les gens ne peuvent plus dire avec qui ils ont été en contact"

"Chaque jour nous nous demandons si notre travail a encore un sens", expliquait à VRT NWS Annelies Delrue, généraliste à Hechtel-Eksel et l’une des coordinatrices de la zone de première ligne du Nord-Limbourg. "Notre mission en tant qu’équipe Covid de la zone de première ligne est de tracer les infections et les clusters, mais il n’est pratiquement plus possible d’endiguer la progression".

Pendant les trois premières vagues d’infections, le traçage des contacts avait semblé efficace, mais ce n’est plus le cas. Pourquoi ? "Les gens ne savent plus avec qui ils ont été en contact", explique Annelies Delrue. "Auparavant, le nombre de contacts autorisés était limité et les gens pouvaient parfaitement dire qui ils avaient rencontré. Ce n’est plus possible maintenant que tous les contacts sont autorisés".

Le nombre de traceurs de contacts est en outre insuffisant. Et les médecins généralistes sont inondés de patients qui veulent se faire tester.