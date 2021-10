Des centaines de jeunes marchent pour le climat à Gand et d’autres villes universitaires

Un peu plus de 200 jeunes, étudiants et élèves de l'enseignement secondaire, se sont rassemblés ce vendredi sur la Grand-Place de Louvain-la-Neuve pour attirer l'attention des décideurs sur l'urgence climatique. Ils répondaient à l'appel du collectif Youth for Climate, pour qui la crise sanitaire a relayé au second plan des mesures environnementales pourtant nécessaires.

Présente pour ce rassemblement dans la cité universitaire, Adélaïde Charlier, co-organisatrice du mouvement Youth for Climate, a notamment regretté l'absence d'accord entre les ministres belges de l'Environnement en vue de la COP 26 de Glasgow. "Les calottes sont cuites", "La Faune ou l'iPhone", "Terrien, sans la terre, t'es rien" ou encore "Les saisons sont plus irrégulières que mes règles" figuraient parmi les slogans inscrits sur les pancartes brandies par les participants.

Lors des différents discours, les intervenants ont rappelé les dégâts causés par les inondations de juillet, soulignant que d'autres catastrophes suivraient si le gouvernement ne prenait pas des mesures radicales contre le changement climatique.

"Il est temps d'exiger des mesures à la hauteur du plus grand défi de l'humanité. L'urgence climatique est une réalité et nous n'avons plus le temps pour des demi-mesures. Il n'y a plus le choix", ont notamment insisté les organisateurs à l'adresse du monde politique. Un monde politique dont l'inaction a été fustigée lors de la manifestation, les intervenants rappelant le décalage entre les objectifs fixés dans l'accord de Paris au terme de la COP21 et la réalité des efforts réalisés six ans plus tard.