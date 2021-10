L'ACV dénonce un "jeu politique" du ZNA, qui n'engage plus de soignants non-vaccinés

"En tant que grand groupe hospitalier, la direction souhaite envoyer un signal, mais nous regrettons que cela n'ait pas été discuté avec nous", a déclaré le délégué Wouter Bernaerts. "Ce signal est clairement adressé au ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, il s'agit donc d'un jeu politique. Mais ce n'est pas notre problème. Le nombre de postes vacants est important: 70 actuellement. Chaque nouvelle infirmière est une victoire. Bien sûr, nous essayons toujours de convaincre les nouveaux venus et le personnel en place de se faire vacciner, mais pas de cette manière".

"Plus on force, plus la résistance est forte. Il faut au moins attendre qu'il y ait un cadre légal comme pour les autres vaccinations déjà obligatoires pour le personnel soignant." Le syndicat affirme avoir déjà connaissance d'un candidat qui aurait été refusé parce qu'il n'était pas vacciné.