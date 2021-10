L'introduction du Covid Safe Ticket incite plus de Bruxellois à se faire vacciner

Le nombre de nouvelles vaccinations (première dose), enregistrées ces trois derniers jours, est par contre constant par rapport aux semaines précédentes, constate la CoCom. Si 67% de la population adulte en Région de Bruxelles-Capitale est complètement vaccinée, ce taux n'est que de 57% dans la tranche d'âge des 18-44 ans. Chez les plus jeunes, 31% des 12-17 ans sont complètement vaccinés. La capacité d'accueil des centres de vaccination a, en outre, été adaptée en prévision de cette augmentation, couplée à la venue des personnes de 65 ans et plus qui reçoivent actuellement leur dose de rappel, précise la CoCom.

Le travail d'information mené sur le terrain continue également face à la masse de fausses informations qui circulent encore. Les rencontres visant à apporter des réponses concrètes aux citoyens se multiplient ainsi, grâce notamment à la collaboration des acteurs de la médecine de première ligne, des communes et des associations. "Cette semaine, par exemple, de nombreuses personnes ont participé à l'une des quatre séances d'information qui ont été organisées avec le Foyer à Molenbeek", explique-t-on.