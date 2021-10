Les Red Lions décrochent le Joyau du sport flamand

Le Joyau est décerné depuis 1982. Le gouvernement flamand tient ainsi à récompenser un athlète ou une équipe qui a réalisé une performance remarquable au cours de l'année ou conclu une carrière exceptionnelle. Les athlètes ne peuvent recevoir ce prix qu'une seule fois dans leur carrière sportive. Il n'y a pas de prix en espèces, mais il y a un trophée de 18 kilos.

L'équipe belge de hockey a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier. Plus tôt dans l'année, elle avait pris la troisième place aux championnats d'Europe, et en 2018 elle était devenue championne du monde. Une délégation de Red Lions est venue recevoir le trophée. "Si vous regardez la liste des précédents lauréats et les autres nommés, c'est un grand honneur", a déclaré Florent van Aubel, attaquant des Lions. "Nous ne pouvons qu'en être fiers. C'est le résultat de nos performances."

Le prix ne constitue pas une motivation supplémentaire, selon le Gantois. "Cette motivation est là de toute façon. Nous sommes déjà champions olympiques et mondiaux. La chose la plus importante et la plus difficile maintenant est de rester au sommet. De nombreux sportifs qui y sont parvenus sont aujourd'hui des exemples pour nous."