Une troisième dose de vaccin anti-Covid pour l’ensemble de la population en Flandre ?

A l’issue du conseil des ministres flamands de ce vendredi, on a appris que le gouvernement Jambon envisage de donner un vaccin de rappel contre le coronavirus à l’ensemble de sa population - et donc plus uniquement aux personnes immunodépressives et celles qui ont plus de 65 ans. "Nous avons demandé d’urgence l’avis au Conseil supérieur de la Santé, parce que la mesure à des conséquences logistiques", indiquait le ministre flamand de la Santé Wouter Beke. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a rétorqué que l'administration éventuelle d'une troisième dose de vaccin à l'ensemble de la population est une décision qui est prise en concertation entre les différents gouvernements au sein de la Conférence interministérielle Santé, sur la base d'une analyse scientifique.