De graves inondations en Flandre toucheraient jusqu'à 100.000 personnes

La ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open VLD) a fait analyser plusieurs scénarios pour savoir quelles seraient les conséquences pour la Flandre d'une "bombe à eau" comme celle qui a frappé la Wallonie en juillet. Elle qualifie ces conclusions de "très inquiétantes".

Si un tel phénomène devait frapper toute la Flandre, les dégâts seraient estimés à environ 2 milliards d'euros et jusqu'à cent mille personnes seraient touchées par la montée des eaux.

Dans le scénario plus plausible, où les précipitations extrêmes sont limitées à un ou plusieurs des onze bassins fluviaux de la Flandre, cela varie. Une "bombe à eau" sur le bassin de l'Escaut inférieur, qui s'étend de Gand à Geel et d'Anvers à presque Bruxelles, et comprend 69 communes, ferait le plus lourd bilan. Dans le scénario le plus extrême, les rues d'Anvers seraient inondées, comme ce fut le cas à Liège cet été.

Cependant, Chris Danckaerts, directeur délégué de De Vlaamse Waterweg, l'agence publique flamande qui a coordonné l'étude, ne s'attend pas à ce qu'il y ait des décès comme dans la vallée de la Vesdre. "A cause du relief flamand, une montée des eaux serait toujours plus lente ici."