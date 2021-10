L'équipe d’étudiants de la KU Leuven au départ de la Solar Challenge au Maroc

C'est la première fois que l'équipe conduira une voiture solaire sur le continent africain. Des équipes d'étudiants de toute l'Europe s'affronteront lors de cinq étapes d'environ 500 kilomètres chacune, qu'ils devront parcourir le plus rapidement possible. L'itinéraire longe les montagnes escarpées de l'Atlas, totalisant plus de 10.000 mètres de dénivelés positifs et des pentes pouvant atteindre 12%.

En plus des importantes différences d'altitude, la course se déroule sur des routes publiques, ce qui signifie que les pilotes devront se frayer un chemin dans la circulation marocaine.

Pour préparer la course, la voiture, baptisée Blue Point Atlas, a subi des tests approfondis sur différents circuits, notamment Spa-Franchorchamps, la base aérienne de Bevekom et le centre de Louvain.

"Après plusieurs milliers de kilomètres de tests, j'ai une réelle confiance dans notre voiture solaire", explique l'étudiante Birgitt Peeters, qui pilotera le véhicule. "En tant qu'équipe, nous irons jusqu'au bout pour obtenir la première place".

Avec leur précédente voiture solaire, la BluePoint de 2019, les étudiants de la KU Leuven sont devenus champions d'Europe et du monde.

Le Solar Challenge Morocco débutera le lundi 25 octobre et se terminera le vendredi 29.