15 daims tués sans doute par un loup dans le parc de loisirs Hengelhoef

Au moins dix loups sont présents dans le Limbourg: six louveteaux, deux âgés de deux ans et deux adultes, ont indiqué mardi les bourgmestres des communes concernées, la ministre flamande de la Nature, Zuhal Demir (N-VA), et l'Agence flamande Nature et Forêts. Le décompte a été effectué à l'aide de photographies.