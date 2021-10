Bashir Abdi remporte le marathon de Rotterdam et pulvérise le record d’Europe

Il est le premier Européen à s'imposer dans ce marathon depuis 1998 et l'Espagnol Fabian Roncero et le deuxième Belge après Vincent Rousseau qui avait remporté l'édition 1994 en 2h07:51.

Le médaillé de bronze du marathon olympique le 8 octobre à Sapporo a filé seul vers la victoire après le 35e kilomètre pour s'offrir également le record du parcours qui appartenait depuis 2019 au double vainqueur kenyan (2016, 2019) Marius Kipserem en 2h04:11. Celui-ci a dû se contenter de la 2e place dimanche mais s'est consolé avec un record personnel de 2h04:04.

La victoire dans la course féminine est revenue à la Kenyane Stella Barsosio en 2h22:07 (officieux).

Dès le départ, le rythme de la course a été élevé, favorisé par des conditions de courses parfaites. Pendant la première moitié du parcours, Abdi est resté à l'abri dans un grand groupe de tête de vingt-et-un coureurs. Le Gantois a passé la mi-course en 1h01:59, bien en avance sur le record d'Europe qui était son objectif dans la grande cité portuaire néerlandaise.

Après 25 km, Kipserem a accéléré emmenant avec lui le Kenyan Emmanuel Saina et l'Ethiopien Dawit Wolde. Abdi n'a pas paniqué et est revenu progressivement et à dix kilomètres de l'arrivée il rejoignait Kipserem parti seul.

Trois kilomètres plus loin, alors que Wolde avait un moment rejoint le duo de tête, le Belge filait seul vers sa première victoire dans un marathon à sa 6e course. Il avait débuté dans cette épreuve à Rotterdam en 2018. Il s'y était classé 7e en 2h10:46. Son meilleur résultat à l'arrivée d'un marathon était une 2e place à Tokyo en 2020.