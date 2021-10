"Call me Cruella" et Daniel Pemberton couronnés aux World Soundtrack Awards à Gand

Daniel Pemberton avait obtenu une nomination grâce à son travail sur "Rising Phoenix", "Enola Holmes" ainsi que "The Trial of the Chicago 7".

Daniel Pemberton est un habitué des WSA. En 2014, il y a remporté le Discovery of the Year Award et il a déjà été nommé deux fois dans la catégorie de Film Composer of the Year.

C'est par contre le premier prix pour Carlos Rafael Rivera aux World Soundtrack Awards. C'est grâce à ses compositions pour "The Queen's Gambit" et "Hacks" qu'il a remporté le Television Composer of the Year Award.

Parmi les six chansons en lice cette année dans la catégorie Best Original Song, le prix a été décerné à "Call me Cruella" du Cruella de Disney, interprétée par Florence + the Machine. La chanson a été écrite par Nicholas Britell, Florence Welch, Steph Jones, Jordan Powers et Taura Stinson.

Avec des nominations dans trois catégories différentes, l'Anglo-Indienne Nainita Desai était l'une des grandes favorites de cette édition des World Soundtrack Awards. Elle est devenue Discovery of the Year avec la musique pour le film documentaire "The Reason I Jump". C'est la première année que les musiques de documentaires sont également autorisées dans les catégories pour la musique de film.

Le Public Choice Award a été attribué à la musique de "SAS: Red Notice (SAS: Rise of the Black Swan)", composée par le Britannique Benji Merrison.

Son compatriote compositeur des arts visuels et sound designer Dougal Kemp a, lui, reçu le Sabam Award for Best Original Composition by a Young Composer. Il a convaincu le jury avec sa composition pour une scène de "Nanook of the North", le film documentaire muet de 1922 de Robert J. Flaherty.

Enfin, la compositrice grecque Eleni Karaindrou, présente durant la soirée au piano avec le Brussels Philharmonic, a reçu le Lifetime Achievement Award. Elle est connue pour ses collaborations avec le réalisateur grec Theo Angelopoulos. Jusqu'au décès de ce dernier en 2012, ils ont travaillé ensemble sur huit longs métrages en l'espace de deux décennies.