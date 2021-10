La princesse Elisabeth aura 20 ans ce lundi mais qui est notre future reine ?

Elisabeth a également pratiqué de manière intensive, jusqu'à six heures par semaine, la danse classique et contemporaine. Elle prenait des cours de danse à Asse, une commune du Brabant flamand, à l'Académie August Deboeck.

Et c'est utile pour une future reine, selon sa professeure de ballet Kathleen Schroyens : "Être gracieuse, c'est quelque chose de typique pour toutes les filles ici et aussi pour la princesse. Vous pouvez voir qu'elles ont un "maintien" : en d'autres termes, une posture de danseur. Et cela vous donne confiance en vous. On apprend aussi à se tenir devant un public quand on est sur scène."

En même temps, Elisabeth a pu se fondre dans le groupe au cours de danse, même si cela n'était pas toujours facile : "Les autres enfants étaient amenés par leurs parents ou grands-parents. Alors que notre petite princesse arrivait ici avec le chauffeur. Mais je pense qu'elle était très disciplinée et qu'elle a fait preuve de beaucoup de courage pour en faire son hobby.

"La princesse se contentait toujours de danser dans le groupe et de parler aux filles. Et ses parents, le roi et la reine, sont venus parmi les autres parents tout à fait normalement pour assister aux leçons lorsqu’elles étaient accessibles. Et il en va de même pour les spectacles. Sans protocole, dans notre centre culturel."